Haberler Avrupa Haberleri Anne gelinliğiyle tüm ilgiyi topladı
Giriş Tarihi: 30.6.2023

Anne gelinliğiyle tüm ilgiyi topladı

İbrahim TAŞ
Anne gelinliğiyle tüm ilgiyi topladı

Köln’de uzun yıllardır gelinlik ve abiye tasarımcılığı yapan Gülgün Yücel, İstanbul’da yeni kreasyonunu tanıttı. Defilede, Yücel’in annesine ait gelinliği büyük ilgi gördü

Ünlü tasarımcıların takip ettiği defilede Gülgün Yücel, 18 parçadan oluşan kreasyonu ile modacıların karşısına çıktı. Yücel'in küçük dokunuşlar yaparak defileye soktuğu annesine ait gelinlik büyük beğeni aldı. Yeni tasarımlarını, "Hayatına renk kat" sloganı altında sunan Yücel, "Hayalim hep ünlü modacı ve mankenlerle defile yapmaktı. O hayalim gerçek oldu. Bu mesleğe altı yaşımdayken annemin yanında başladım ve bu defileyi onun anısına düzenledim. Rahmetli annemin gelinliğinde değişiklikler yaparak, biraz da modernleştirerek Wilma Elles'e giydirdim. İnanılmaz duygusal anlar yaşadım. Geri dönüşler de beni inanılmaz mutlu etti" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne gelinliğiyle tüm ilgiyi topladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA