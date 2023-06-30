Anne gelinliğiyle tüm ilgiyi topladı

Ünlü tasarımcıların takip ettiği defilede Gülgün Yücel, 18 parçadan oluşan kreasyonu ile modacıların karşısına çıktı. Yücel'in küçük dokunuşlar yaparak defileye soktuğu annesine ait gelinlik büyük beğeni aldı. Yeni tasarımlarını, "Hayatına renk kat" sloganı altında sunan Yücel, "Hayalim hep ünlü modacı ve mankenlerle defile yapmaktı. O hayalim gerçek oldu. Bu mesleğe altı yaşımdayken annemin yanında başladım ve bu defileyi onun anısına düzenledim. Rahmetli annemin gelinliğinde değişiklikler yaparak, biraz da modernleştirerek Wilma Elles'e giydirdim. İnanılmaz duygusal anlar yaşadım. Geri dönüşler de beni inanılmaz mutlu etti" dedi.