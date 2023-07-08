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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Sessiz fenomen yazar da oldu

Fatih YILMAZ
Sessiz fenomen yazar da oldu

Kendini göstermeden, konuşmadan yemek tarifleri vererek Instagram’da 1,5 milyon takipçiye ulaşan Ayşe Şen, tariflerinin yer aldığı yemek kitabı çıkardı

Türk mutfağından tariflerini Almanca ve Türkçe olarak piyasaya çıkacak olan kitabında toplayan Şen, "Ne kadar heyecanlı olduğumu tahmin edemezsiniz. Instagram'dan favori tariflerimin yanı sıra kitabımda özel olarak seçtiğim yeni tarifler yer alıyor. 'Ayşe'nin Yemek Tarifleri' ismini verdiğim kitap için şu an ön sipariş verilebiliyor" dedi. Kitabında 30'u ilk kez olmak üzere en çok beğenilen yemeklerinin tariflerinin yer aldığını söyleyen Şen, "Yemek kitabı yazma fikrini sevenlerime borçluyum. Yemek pişirmek, tatlı ve hamur işleri hazırlamak benim tutkum" diye konuştu.
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Sessiz fenomen yazar da oldu
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