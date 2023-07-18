Alarm zili çaldı, duyan yok

İKİ öğretmenin açık mektup yazarak gündeme taşıdığı okullardaki ırkçılığa ilişkin yeni istatistik paylaşıldı. Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanlığı, eyalet okullarında 2021/2022 öğretim yılında 30 ırkçılık vakasının kayıtlara geçtiğini, bu rakamın 2023'ün ilk altı ayında 70'e çıktığını açıkladı. Altı ayda yüzde 133'lük artış alarm sinyali olarak değerlendirildi.Brandenburg Eğitim Bakanı Bettina Stark Watzinger, "Özgürlük, demokrasi, hoşgörü ve çoğulculuk, okullarda da olmak üzere toplumumuzun temel değerleridir. Bunlar, her yerde savunulmalıdır" dedi. Öte yandan Thüringen ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde de okullardaki ırkçılık vakalarında ciddi oranda artış olduğuna işaret edildi. BERLİN