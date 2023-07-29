Başbakan adaylığı tehlikeye girdi

Irkçı AfD'nin bir ilçede belediye başkanlığı seçimini kazandığı gibi bir de kaymakam çıkardığına dikkat çeken Friedrich Merz'in "AfD ile işbirliği yapılabilir" açıklaması, başını ağrıtmaya devam ediyor. Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) Genel Başkanı Merz'in bu açıklaması, iki yıl sonra yapılacak genel seçimlerdeki başbakan adaylığını zora soktu.ANGELA Merkel'in başbakanlığı döneminde 16 yıl boyunca iktidarda bulunan CDU, 2025 genel seçimlerinde partinin başbakan adayı olarak yarışa girmeye hazırlanan Merz'i sorgulamaya başladı. Berlin Eyalet Meclisi Milletvekili Christian Graeff genel başkanı açıkça hedef alarak, "Başbakan adayı olarak kesinlikle uygun değil" diye konuştu.GRAEFF"İstediği kadar yetenekli olsun. Bana göre Merz doğru konulara değinme hissinden yoksun. Aynı şekilde zamanlama konusunda da yeteneksiz" dedi. Ancak genel seçimlere hazırlanırken partisinin çıkaracağı adayın tam da bu özelliklere sahip olması gerektiğini söyleyen Graeff, "Bu nedenle Merz doğru isim mi, emin değilim" dedi.