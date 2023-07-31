Koronavirüsün maliyeti 439.7 milyar euro

Rapora göre 439.7 milyar euroluk maliyetin 66.2 milyarını şirketlere, profesyonel spor kulüplerine ve kültürel etkinlik organizatörlerine yardım oluşturuyor. Koruyucu ekipman, aşı ve testlere ise 63.5 milyar euro harcandı. KDV oranının düşürülmesinin maliyeti ise 27.9 milyar euro olarak hesaplandı.Kısaçalışmanın maliyeti 24.2 milyar euroyu bulurken, hastanelerde yatak kapasitesinin arttırılması 18.5 milyar euroya maloldu. Acil yardım için küçük işletmeler ile serbest meslek sahiplerine toplamda 14.1 milyar euro ödendiği açıklanırken, son iki yılda bunun 1.4 milyar eurosunun geri ödendiği bildirildi.