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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Koronavirüsün maliyeti 439.7 milyar euro

Cengiz PARLAYAN
Koronavirüsün maliyeti 439.7 milyar euro

Alman Maliye Bakanlığı’nın sunduğu rapora göre koronavirüs pandemisinin maliyeti ülkeye yaklaşık 440 milyar euroyu buldu

KDV MALİYETİ 28 MİLYAR
Rapora göre 439.7 milyar euroluk maliyetin 66.2 milyarını şirketlere, profesyonel spor kulüplerine ve kültürel etkinlik organizatörlerine yardım oluşturuyor. Koruyucu ekipman, aşı ve testlere ise 63.5 milyar euro harcandı. KDV oranının düşürülmesinin maliyeti ise 27.9 milyar euro olarak hesaplandı.

1.4 MİLYARI GERİ ALINDI
Kısa çalışmanın maliyeti 24.2 milyar euroyu bulurken, hastanelerde yatak kapasitesinin arttırılması 18.5 milyar euroya maloldu. Acil yardım için küçük işletmeler ile serbest meslek sahiplerine toplamda 14.1 milyar euro ödendiği açıklanırken, son iki yılda bunun 1.4 milyar eurosunun geri ödendiği bildirildi.
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Koronavirüsün maliyeti 439.7 milyar euro
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