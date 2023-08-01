Hakan Biçici komadan çıktı

Almanya ve Türkiye Süper Ligi'nde birçok takımda forma giyen ünlü eski futbolcu Hakan Biçici (50), 2012 yılında Adana'ya giderken trafik kazası geçirmiş ve komaya girmişti. 11 yıl komada kalan Biçici'den müjde geldi ve komadan çıkan ünlü futbolcuyu ilk ziyaret eden Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya oldu. Başkonsolos Kaya, Biçici'yi evinde ziyaret etti.Hannover'de ailesiyle birlikte yaşayan Biçici'nin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Almanya'da Hannover 96 ile Eintracht Braunschweig, Türkiye Süper Lig'de ise Denizlispor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor takımlarında forma giyen Hakan Biçici, kaza yapmadan önce Hannover 96'nın futbol okulunda antrenörlük yapıyordu.