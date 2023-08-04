Kilisede tacize heykelli protesto

KÖLN yakınlarındaki Wesseling kentinde yaşayan aktivistressam Dennis Josef Meseg'in 333 heykelden oluşan sergisi pazar gününe kadar devam edecek. Kiliselerdeki cinsel tacize dikkat çekmek amacıyla bunu yaptığını söyleyen Meseg, "Kurbanlara görünürlük vermek istiyoruz. Ama suçlular da görünsün" dedi.MESEG"Gizli gizli devam etmesinler. Halk onları gözlemliyor, yeni bir dönemin başladığını hissetsinler" diye konuştu. Lizbon'da düzenlenen "Dünya Gençlik Günü"nde de bazı rahiplerin çocuk ve gençleri taciz ettiğini ileri süren Meseg, "Ama nedense kimse bu konuyu açmıyor" dedi.