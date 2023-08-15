Sokağa Osmanlı askerlerinin ismi verildi

Hannover kentinde ilk kez bir sokağa Türk ismi verildi. Osmanlı askerleri Mehmed ile Hasan'ın isimleri, mezarlarının bulunduğu alandan geçen bir yola verildi. 150 metre uzunluğundaki yol sadece bisiklet sürücüleri tarafından kullanılıyor. Sokak tabelası ise tören düzenlenmeden yolun başına dikildi.sipahileri olan Mehmed ile Hasan, 1683 yılında Viyana kuşatması sırasında Hannover birliklerine esir düştü. Hannover Sarayı'na getirilen iki Osmanlı askeri ölünceye kadar Prens Georg Ludwig'in emrinde sarayda kaldı ve ikisi birden 1691'de vefat etti. Sarayda çok sevilen ve değer gören Osmanlı askerleri ölünce, Hannover'de toprağa verildi.ÖLEN Osmanlı askerleri, vasiyetleri üzerine Müslüman usullere göre Neustadt Mezarlığ'ında defnedildi. Königsworther Platz'da bulunan mezarlara, 2000 yılında Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından restore edilip, askerlerin kısa bir tarihçesini anlatan plaket konuldu. Hannover'de Mehmed "Hammet", Hasan ise "Hassan" ismiyle biliniyordu.