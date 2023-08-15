Haberler Avrupa Haberleri Sokağa Osmanlı askerlerinin ismi verildi
Giriş Tarihi: 15.8.2023

Sokağa Osmanlı askerlerinin ismi verildi

MEHMET UZUN
Sokağa Osmanlı askerlerinin ismi verildi

1683 yılında Viyana kuşatması sırasında Hannover birliklerine esir düşen, 1691 yılında vefat eden Osmanlı sipahileri Mehmed ile Hasan’ın isimleri, mezarlarının bulunduğu sokağa verildi

İLK KEZ UYGULANDI
Hannover kentinde ilk kez bir sokağa Türk ismi verildi. Osmanlı askerleri Mehmed ile Hasan'ın isimleri, mezarlarının bulunduğu alandan geçen bir yola verildi. 150 metre uzunluğundaki yol sadece bisiklet sürücüleri tarafından kullanılıyor. Sokak tabelası ise tören düzenlenmeden yolun başına dikildi.




VASİYET ETTİLER
Osmanlı sipahileri olan Mehmed ile Hasan, 1683 yılında Viyana kuşatması sırasında Hannover birliklerine esir düştü. Hannover Sarayı'na getirilen iki Osmanlı askeri ölünceye kadar Prens Georg Ludwig'in emrinde sarayda kaldı ve ikisi birden 1691'de vefat etti. Sarayda çok sevilen ve değer gören Osmanlı askerleri ölünce, Hannover'de toprağa verildi.



MEZARLARI HANNOVER'DE
ÖLEN Osmanlı askerleri, vasiyetleri üzerine Müslüman usullere göre Neustadt Mezarlığ'ında defnedildi. Königsworther Platz'da bulunan mezarlara, 2000 yılında Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından restore edilip, askerlerin kısa bir tarihçesini anlatan plaket konuldu. Hannover'de Mehmed "Hammet", Hasan ise "Hassan" ismiyle biliniyordu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokağa Osmanlı askerlerinin ismi verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA