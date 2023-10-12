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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Başhekim Hüseyin Bektaş’tan mucizevi ameliyat

Cengiz PARLAYAN
Başhekim Hüseyin Bektaş’tan mucizevi ameliyat

Bremen Mitte Hastanesi Başhekimi Hüseyin Bektaş, yıllarca konuşulacak bir ameliyat gerçekleştirdi. Bektaş, vücudu delip geçen direği saatler süren ameliyatta çıkardı

DİREĞİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Cuxhaven kentinde yaşayan Frank Vaorin (55), evinin bahçesindeki ağaçları budarken bir metreden uzun çit direğinin üzerine düştü. Paslı metal direk, Varion'unun vücuduna boydan boya saplandı.



Bremen Mitte Hastanesi'ne sevk edilen Alman hastayı cerrah olan hastanenin başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Bektaş, ameliyat etti.




KABURGALARI DELİNDİ
Direğin, Varion'un akciğerlerini sıyırdıktan sonra kaburgaları deldiğini ve köprücük kemiğinin altından çıktığını anlatan Bektaş, "Direğin tek bir organa zarar vermemiş olması adeta bir mucize. Uluslararası dergilerde anlatılacak eşsiz bir vaka" dedi.
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Başhekim Hüseyin Bektaş’tan mucizevi ameliyat
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