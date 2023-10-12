Başhekim Hüseyin Bektaş’tan mucizevi ameliyat

Cuxhaven kentinde yaşayan Frank Vaorin (55), evinin bahçesindeki ağaçları budarken bir metreden uzun çit direğinin üzerine düştü. Paslı metal direk, Varion'unun vücuduna boydan boya saplandı.Bremen Mitte Hastanesi'ne sevk edilen Alman hastayı cerrah olan hastanenin başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Bektaş, ameliyat etti.DireğinVarion'un akciğerlerini sıyırdıktan sonra kaburgaları deldiğini ve köprücük kemiğinin altından çıktığını anlatan Bektaş, "Direğin tek bir organa zarar vermemiş olması adeta bir mucize. Uluslararası dergilerde anlatılacak eşsiz bir vaka" dedi.