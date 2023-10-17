Motivasyonum zirvede olmak

Almanya Görme Engelliler 1. Bundesliga takımlarından Marburg'un formasını giyen Alican Pektaş, kariyerinde beşinci şampiyonluğa ulaştı. Almanya milli takımı oyuncusu da olan Pektaş, motivasyon için fazla bir şeye ihtiyacı olmadığını, zirvede olmanın kendisini fazlasıyla motive ettiğini dile getirdi. 30 yaşındaki golcü, en az beş yıl daha futbol oynamayı düşündüğünü söyledi ve "Ben doğuştan görme engelliyim. Yeşil saha ve futbol topunu hiç görmedim, ancak bu işi çok severek yapıyorum" dedi.PEKTAŞ, ilk milli maçını Türkiye'ye karşı oynadığında çok heyecanlandığını belirtti ve "Farklı duygular yaşadım. Rakip dediğim takım ülkemin takımıydı" şeklinde konuştu. Pektaş, Alman milli takımı ile üç kez Avrupa, iki kez de dünya şampiyonasına katıldı. Çağlayan AKTÜRK / WUPPERTAL