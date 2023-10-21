Keyfi sınırdışına hukukçu tepkisi

Almanya'daFilistin'e destek paylaşımında bulunanlar linç kültürüne maruz kalıyor, bazıları ise paylaşımından dolayı işini kaybediyor. Bu durumu son olarak Bundesliga ekibi Mainz'ın Fas asıllı futbolcusu Anwar El Ghazi yaşadı. Ghazi, Filistin'e destek verince sözleşmesi feshedildi. Bu durum, Almanya'da hukukçuları isyan ettirdi. Hukukçular, ifade özgürlüğü vurgusu yaptıAlmanhukukçular, "İfade özgürlüğü aynı zamanda nüfusun büyük bir kısmı tarafından reddedilen tuhaf fikirleri de korur" dedi. Mannheim Üniversitesi'nden hukuk profesörü Philipp Fischinger, "Çalışanlar bir iş sözleşmesi imzaladıklarında ifade özgürlüğü haklarından vazgeçmiyorlar. Çalışanlarının özel hayatları işvereni ilgilendirmiyor" açıklamasında bulundu.FISCHINGER, kişinin kamuya yaptığı açıklamaların işverene zarar verip vermediğine de bakılabileceğine işaret etti. Fischinger, prensip olarak, İsrail Devleti'nin politikalarının eleştirilmesinin, iş hukukunu doğrudan tehdit etmeden ve hatta cezai sonuçlar doğurmadan mümkün olduğunu belirtti, "Aynı durum, acı çeken Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusa yönelik dayanışma ifadeleri için de geçerlidir" dedi