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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Keyfi sınırdışına hukukçu tepkisi

Fatih YILMAZ
Keyfi sınırdışına hukukçu tepkisi

Filistin’deki vahşete tepki gösterenlerin her türlü zorbalıkla karşı karşıya kalması, hukukçuları da isyan ettirdi. Alman hukukçular, ifade özgürlüğü hatırlatması yaptı

Almanya'da Filistin'e destek paylaşımında bulunanlar linç kültürüne maruz kalıyor, bazıları ise paylaşımından dolayı işini kaybediyor. Bu durumu son olarak Bundesliga ekibi Mainz'ın Fas asıllı futbolcusu Anwar El Ghazi yaşadı. Ghazi, Filistin'e destek verince sözleşmesi feshedildi. Bu durum, Almanya'da hukukçuları isyan ettirdi. Hukukçular, ifade özgürlüğü vurgusu yaptı




İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAR
Alman hukukçular, "İfade özgürlüğü aynı zamanda nüfusun büyük bir kısmı tarafından reddedilen tuhaf fikirleri de korur" dedi. Mannheim Üniversitesi'nden hukuk profesörü Philipp Fischinger, "Çalışanlar bir iş sözleşmesi imzaladıklarında ifade özgürlüğü haklarından vazgeçmiyorlar. Çalışanlarının özel hayatları işvereni ilgilendirmiyor" açıklamasında bulundu.

İSRAİL DE ELEŞTİRİLEBİLİR
FISCHINGER, kişinin kamuya yaptığı açıklamaların işverene zarar verip vermediğine de bakılabileceğine işaret etti. Fischinger, prensip olarak, İsrail Devleti'nin politikalarının eleştirilmesinin, iş hukukunu doğrudan tehdit etmeden ve hatta cezai sonuçlar doğurmadan mümkün olduğunu belirtti, "Aynı durum, acı çeken Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusa yönelik dayanışma ifadeleri için de geçerlidir" dedi
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Keyfi sınırdışına hukukçu tepkisi
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