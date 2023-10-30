Cumhuriyet coşkusu

Münih,Hamburg, Düsseldorf ve Essen kentlerinde bulunan başkonsolosluklarda düzenlenen törenler tarihi atmosferde geçti. Hollanda'da da Amsterdam ve Lahey'deki kutlamalar göz kamaştırdı. En büyük kutlama ise Essen'de gerçekleştirildi. Essen'in en büyük salonu olan Grugahalle'de yapılan kutlama, İstiklal Marşı ile Almanya milli marşının okunmasıyla başladı.Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın "Büyük Türk Milleti'nin birer ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyiz. 100. kuruluş yıldönümünü birlik ve beraberlik içinde coşkuyla kutluyoruz" dedi. Muavin Konsolos Emre Öngel ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı mesajını okudu.Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen'in, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünde aranızda bulunmaktan gurur duydum. Türklerin, Alman ekonomisine yaptıkları katkıları unutmak mümkün değil. Burada doğup büyüyen Türk çocuklarına sadece Türk olarak bakmıyorum. Onlar bizim çocuklarımız" dediği konuşması büyük alkış aldı.Cumhuriyet Bayramı Hollanda'da da coşkuyla kutlandı. Tören, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Askeri Ataşe Deniz Albay Ömer Faruk Kılıç, Amsterdam, Deventer ve Rotterdam başkonsolosları, kordiplomatik temsilcileri, Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Wittenburg Şatosu'nda gerçekleşti.Amsterdam Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Cumhuri-Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu, Kra-yet Kraliyet Tropikal Enstitüsü'nde, liyet Başkonsolos Mahmut Burak Ersoy ev sahipliğinde düzen-düzenlendi. Resepsiyonda Tür-lendi. Türkiye'nin Lahey Büyükelçi-kiye'nin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Rotterdam si Başkonsolosu Sevgi Kısa-Kısacık, Deventer Başkonsolosu cık, Muammer Hakan Cengiz ve çok sayıda STK'ların temsil-temsilcileri hazır bulundu.Münih Türk Sivil Toplumu tarafından düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Fener Alayı" büyük ilgi gördü. Münih Eğitim Ataşesi Dr. Akın Deveci ve Muavin Konsolos Ayşe Karasaç'ın da hazır bulunduğu kutlamaya 2 binden fazla insan ellerindeki Türk bayrakları ile katıldı.Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun düzenlediği Cumhuriyet resepsiyonuna katılan vatandaşlarımız, konsolosluğun Anadolu Salonu'nda biraraya geldi. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'un ev sahipliği yaptığı törende Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi Başkanı Reiner Schmeltzer, SPD Federal Milletvekili Gülistan Yüksel ve SPD Eyalet Milletvekili Volkan Baran da hazır bulundu.İngolstadt Mozaik Türk Kültür ve Eğitim Derneği şehirde geniş katılımlı bir kutlama düzenledi. Etkinliğe Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan da katıldı.HamburgBaşkonsolosluğu rezidansında Başkonsolos Emine Derya Kara'nın ev sahipliğinde düzenlenen kutlamaya Hamburg Maliye Bakanı Dr. Andreas Dressel, Federal Milletvekili ve Federal Parlamento Meclis Başkan Vekili Aydan Özoğuz da katıldı. Çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşların da hazır bulunduğu törende Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı coşku içinde kutlandı.