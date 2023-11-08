Ortak duayı engellediler

Münih'te Müslümanlar Konseyi ile kent belediyesi, İsrail ile Filistin arasındaki savaşın sona ermesi için ortak barış duası planladı. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter etkinliğin hamiliğini üstlendi. "Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar Kutsal Topraklarda barış ve Münih'te bir arada yaşamak için dua ediyor" adı altında Marien Meydanı'nda yapılması planlanan barış duası, Yahudilerce iptal edildi.Reiterpazartesi günü akşam yapılacak programın iptal edildiğini duyurdu. Başkan Reiter, ön koşulun 'Yahudi toplumundan bir temsilcinin de dua etmesi' olduğunu söyledi ve "Ne yazık ki artık böyle bir durum söz konusu değil. Barış adına ortak dua için zamanın olgunlaşmadığı açık. Tüm Münihlileri barışçıl kalmaya, nefret ve kışkırtmalara teslim olmamaya çağırıyorum" diye açıklama yaptı.Münihve Yukarı Bavyera Yahudi Cemaati'nden Haham Jan Guggenheim'in duaya katılması öngörülürken, cemaate baskı yapılıp katılımlarının engellendiği ortaya çıktı. Baskıyı yapanın Yeşiller Partili politikacı ve Almanİsrail Topluluğu Başkanı Volker Beck ile Münih Anti-Semitizme Karşı Sol İttifak olduğu ifade edildi. İptale rağmen meydanda 150 kişi toplandı ve savaşın son bulmasını istedi.