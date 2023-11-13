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Giriş Tarihi: 13.11.2023

Meydanlarda tepki dinmiyor

İbrahim TAŞ
Meydanlarda tepki dinmiyor

Avrupa’da İsrail’in katliamlarına karşı tepki dinmiyor. Başta Almanya olmak üzere meydana inen binlerce kişi, “Filistin’e özgürlük” sloganları attı

İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırıp, çocuk demeden katliam sürdürmesine olan tepki her geçen gün büyüyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa başkentlerinde binlerce kişi bu hafta sonu da meydanlara indi. Berlin'de Küresel Güney Birleşik Kolektifi adlı inisiyatif tarafından 'İnsan Haklarını Sömürgecilikten Kurtarın' temasıyla tepki yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, 'Gazze'deki soykırımı durdurun', 'Ateşkes hem de hemen', 'Filistin'e özgürlük', 'Çalınmış toprakta barış olmaz' sloganları attı. Benzer gösteri Londra, Köln ve Wuppertal'de de gerçekleşti.
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Meydanlarda tepki dinmiyor
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