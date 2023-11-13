Meydanlarda tepki dinmiyor

İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırıp, çocuk demeden katliam sürdürmesine olan tepki her geçen gün büyüyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa başkentlerinde binlerce kişi bu hafta sonu da meydanlara indi. Berlin'de Küresel Güney Birleşik Kolektifi adlı inisiyatif tarafından 'İnsan Haklarını Sömürgecilikten Kurtarın' temasıyla tepki yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, 'Gazze'deki soykırımı durdurun', 'Ateşkes hem de hemen', 'Filistin'e özgürlük', 'Çalınmış toprakta barış olmaz' sloganları attı. Benzer gösteri Londra, Köln ve Wuppertal'de de gerçekleşti.