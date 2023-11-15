Sosyal yardımın iptali istendi

Ülkede 1.7 milyonu işsiz olmak üzere 5.5 milyon kişinin yararlandığı sosyal yardım parası üzerinde çetin tartışma başladı. SPD, Yeşiller ve FDP koalisyon hükümetinin bu yılın başında daha önce Hartz IV olan ismini değiştirip Vatandaş Parası yaptığı sosyal yardımın kaldırılması istendi. CDU, işe girme konusunda daha güçlü teşvikler oluşturulması çağrısında bulundu.CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, çalışabilecekken sosyal yardım alan kişilerin en geç altı ay sonra bir işe girmeleri veya kar amacı gütmeyen bir kuruluşta çalışmaları gerektiğini söyledi. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil ise Vatandaşlık Parası'nın koşulsuz temel gelir olmadığını hatırlattı, yardımdan yararlanıp iş aramayanlara parada kesinti yapılacağını ifade etti.