Yeni nesil memur eskilerden kötü

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) devlet yetkilileri arasında gerçekleştirilen bir araştırma, ülkede memur kalitesindeki düşüşü gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, eyaletteki devlet kademelerinde boş pozisyonun yüksek olması nedeniyle, işe alınma şansı olmayan adaylar işe alınıyor. Stajyerler işe başlatılıyor. SÖZ konusu açığın kapatılamaması ise memuriyetin eskisi gibi cazip görünmemesinden kaynaklanıyor. Bazı alanlarda işe alım kriterleri arasındaki mezuniyet notları düşürülürken, Karayolları İdaresi gibi alanlarda sadece okul diploması yeterli görülüyor. Tüm bunlar memur kalitesinde düşüşe neden oluyor.