Katliam sessizliğine kınama

Haftasonu Almanya'nın birçok kentinde İsrail karşıtı protestolar devam etti. Berlin başta olmak üzere Düsseldorf ve Köln kentlerinde yoğun yağmura rağmen çok sayıda kişi gösterilerde saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Hastanelerin tahliye edildiğini, bombalandığını ifade eden göstericiler "Buna sessiz kalınmasını kınıyoruz. İnsan görüyoruz ancak insanlık görmüyoruz" dedi.Göstericiler'Şimdi ateşkes', 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı. Göstericilere çok sayıda Alman'ın katılımı dikkat çekti. Yapılan konuşmalarda, İsrail'in uyguladığı zulme işaret edildi. Öte yandan Berlin'de bir grup doktor, Gazze'deki hastanelerin bombalanmasına ve masum insanların öldürülmesine dikkati çekmek için bir süre ağızlarını kapatarak yürüdü. İbrahim TAŞ