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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Hükümetin kaderi anketlere kaldı

Fatih YILMAZ
Hükümetin kaderi anketlere kaldı

Anketlerde oy oranı dibe vuran koalisyon hükümeti, dev bütçe açığından sonra dağılma aşamasına geldi. FDP, hükümette kalıp kalmama oylaması yapacak

GEREKEN İMZAYA ULAŞILDI
ALMAN Hükümeti'nin küçük ortağı Hür Demokrat Partili (FDP) bir grup, partinin koalisyonda kalıp kalmaması yönünde anket yapmak için harekete geçti. FDP'nin hükümetten ayrılması için kampanya yürüten Kassel Bölge Başkanı Matthias Nölke, parti içi oylama için gerekli imzaya ulaşıldığını söyledi.

HER SES DİKKATE ALINACAK
FDP yönetim kurulu, tüzük uyarınca en kısa sürede üyelere "FDP, federal hükümetin parçası olarak SPD ve Yeşiller ile olan koalisyona son vermeli mi?" sorusunu yöneltecek. Parti, bu ankete göre hareket etmek zorunda olmasa da Genel Sekreter Bijan Djir Sarai, "Her sesi dikkate alıyoruz" açıklaması yaptı.
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Hükümetin kaderi anketlere kaldı
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