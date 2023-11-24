Hükümetin kaderi anketlere kaldı

ALMAN Hükümeti'nin küçük ortağı Hür Demokrat Partili (FDP) bir grup, partinin koalisyonda kalıp kalmaması yönünde anket yapmak için harekete geçti. FDP'nin hükümetten ayrılması için kampanya yürüten Kassel Bölge Başkanı Matthias Nölke, parti içi oylama için gerekli imzaya ulaşıldığını söyledi.FDP yönetim kurulu, tüzük uyarınca en kısa sürede üyelere "FDP, federal hükümetin parçası olarak SPD ve Yeşiller ile olan koalisyona son vermeli mi?" sorusunu yöneltecek. Parti, bu ankete göre hareket etmek zorunda olmasa da Genel Sekreter Bijan Djir Sarai, "Her sesi dikkate alıyoruz" açıklaması yaptı.