Başkonsolostan çocuklara anlamlı sürpriz

Almanya'da 2004 yılından bu yana kasım ayında düzenlenen "Sesli Okuma Günü" etkinliği kapsamında Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ve Garbsen Belediye Başkanı Claudio Provenzano, Garbsen Saturnring İlkokulu 4B sınıfını ziyaret etti. Ziyarete çok sevinen okul yönetimi ve öğretmenler, Başkosolos Gül Özge Kaya'ya teşekkür etti.ETKİNLİK sebebiyle Johanna Lindemann'ın "Apartman Dedektifleri" adlı kitabından bir bölüm okundu. Kaya, çocukların kitaplara ilgi duymalarını sağlamaya ve okuma becerilerini geliştirmeye yönelik projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Ziyaretin ardından öğrenciler, Kaya'ya etkinliğin çok hoşlarına gittiğini belirtti.