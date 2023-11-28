Umut Gültekin Dünya Şampiyonu

UmutGültekin, Suudi Arabistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda FİFA 23 futbol oyunlarında dünyanın en iyisi seçildi. Jüriden yüzde 67 oranında oy alan Gültekin, Dünya Şampiyonu oldu. 2020'de başladığı kariyerinde zirveye çıkan Gültekin, "Lehime oy kullanan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.Gültekin, "Dünyanın en iyileri ile yarıştım. İddialı olduğum maçlarda oldukça geriliyorum, işin ucunda ödül varsa hep kazanıyorum. Beni yenen insanlar genelde vakit geçirmek için oynadığım insanlar. Günde 8 saat FİFA oynuyorum ama okulumu hiç ihmal etmedim" diye konuştu.