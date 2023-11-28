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Giriş Tarihi: 28.11.2023

Umut Gültekin Dünya Şampiyonu

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Umut Gültekin Dünya Şampiyonu

Almanya’da RB Leipzig forması ile e-Futbol Bundesliga’da mücadele eden 21 yaşındaki Umut Gültekin, üst üste 3. kez Almanya Şampiyonluğunun ardından bu kez de Dünya Şampiyonu oldu

Umut Gültekin, Suudi Arabistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda FİFA 23 futbol oyunlarında dünyanın en iyisi seçildi. Jüriden yüzde 67 oranında oy alan Gültekin, Dünya Şampiyonu oldu. 2020'de başladığı kariyerinde zirveye çıkan Gültekin, "Lehime oy kullanan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNDE 8 SAAT OYNUYOR
Gültekin, "Dünyanın en iyileri ile yarıştım. İddialı olduğum maçlarda oldukça geriliyorum, işin ucunda ödül varsa hep kazanıyorum. Beni yenen insanlar genelde vakit geçirmek için oynadığım insanlar. Günde 8 saat FİFA oynuyorum ama okulumu hiç ihmal etmedim" diye konuştu.
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Umut Gültekin Dünya Şampiyonu
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