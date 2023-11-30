Camilerde ırkçılık nöbeti

Irkçı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi'nin (PVV) Hollanda'da 22 Kasım tarihinde yapılan erken genel seçimde birinci parti çıkmasının ardından camileri büyük korku ve endişe sardı. PVV'nin 37 sandalyeyle meclise girmesi ve ülkeyi yönetme ihtimalinin ırkçıları ve İslam düşmanlarını cesaretlendirdiğini dile getiren cami dernekleri, kendi çaplarında önlem almaya başladı.ÜLKEDE çok sayıda camisi bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), seçim sonrası bünyesinde bulunan yaklaşık 40 camide güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. IGMG Güney Hollanda Başkanı Mustafa Aktalan ve IGMG Kuzey Hollanda Başkanı Mustafa Hamurcu imzalı bildiride, "Önlem olarak camilerimizde güvenliği artırdık" denildi.IGMG, artık camilerin hava karardığında daha fazla aydınlatılacağını, yönetimden bir kişinin camide gece boyunca nöbet tutacağını açıkladı. Polisten cami çevresinde devriye nöbetinin artırılmasını da isteyen IGMG, yönetimin PVV lideri Gert Wilders ile görüşme talebinde bulunduğunu da açıkladı ve "Yapıcı bir sohbete katılmaktan mutluluk duyarız" denildi.