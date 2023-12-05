Hastaneler S.O.S verdi

Alman Hastaneler Birliği (DKG), ülkedeki hastanelerin ayakta kalmasının giderek güçleştiğine dikkat çekti. Birlik Başkanı Gerald Gass, bu yıl 33 hastanenin iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı ve önümüzdeki yıl durumun daha da kötü olacağını, sayının 80'e çıkacağını söyledi. Başkan, Federal Hükümet'ten acil yardım talep etti.Personel maliyetlerindeki yüzde 10'luk artış ve enerji fiyatlarının Ukrayna'daki savaş öncesine kıyasla daha yüksek olmasını iflaslara neden gösteren Gass, "Birçok hastane Noel ikramiyesini bile ödeyemez hale geldi. Kliniklerin yüzde 60'ı kredi almak ya da sahiplerinden yardım istemek zorunda kaldı" diye açıklama yaptı.Hastanelerinartan maliyetlerini karşılamak için beş milyar euro'luk acil yardım talep ettiğini ifade eden Gerald Gass, bunun bile tüm hastaneleri kurtarmak ve hizmetlerin devamını sağlamak için yeterli olmayacağını söyledi. Federal ve eyalet hükümetleri hastane reformu üzerinde müzakere yürütüyor.Almanya'da yıl sonuna kadar 17 bin 900 şirketin iflas etmesi bekleniyor. Rakam hızla tırmanırken, geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 22.8 artış olduğu vurgulandı. Dünya genelindeki krizin Alman şirketlerini zor durumda bıraktığı ve iflasa sürüklediğine vurgu yapıldı. Şirketler, enerji maliyetleri, tedarik zinciri sorunları ve süregelen enflasyon gibi önemli zorluklarla mücadele ediyor. KORONAVIRÜS pandemisi sürecinde şirketlerin mali desteklerle ayakta kalabildiğine ve işleri yürütebildiğine dikkat çekilirken, süreçte birçok iflasın ertelendiği vurgulandı. Desteğin sona ermesiyle birlikte yeni iflasların arttığına dikkat çekildi. Gelecek yıl 20 binin üzerinde iflas beklendiğinin de altı çizildi. Öte yandan büyük şirket iflaslarının beraberinde küçük şirketleri de batıracağı belirtildi.