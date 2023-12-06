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Giriş Tarihi: 6.12.2023

Almanya’ya PISA şoku

Mustafa AKBABA
Almanya’ya PISA şoku

PISA araştırması Almanya’ya büyük şok yaşattı. Test edilen öğrencilerin yaklaşık üçte birinin, üç alandan en az birinde çok düşük beceriye sahip olduğu görüldü

Uluslararası düzeyde okul performansını karşılaştıran en büyük çalışma olan PISA araştırması, Alman eğitim sistemindeki kötü durumu gözler önüne serdi. 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen alanlarındaki becerilerini ölçen araştırmaya göre, öğrencilerin yaklaşık yüzde 30'u matematikte, yüzde 26'sı okumada ve yüzde 23'ü fen bilimlerinde çok düşük başarı gösterdi.

GÖÇMEN ÇOCUK DEZAVANTAJLI
Matematik ve okuma alanında alınan kötü sonuç, şimdiye kadar ölçülen en düşük değer oldu. Bu alanda öğrenciler sadece OECD ülkelerinin ortalama seviyesine ulaşabildi. Araştırma, göçmen kökenli veya dar gelirli ailelerden gelen çocukların diğerlerine göre kötü performans sergilediğini ortaya koydu. Öğrencilerin yüzde 28'i sınıfta rahatsız edilmeden çalışamadığını ifade etti.
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Almanya’ya PISA şoku
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