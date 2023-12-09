62 yıl sonra anıt kararı

BERLİN Eyalet Hükümeti, başkentte ülkeye 62 yıl önce göç etmeye başlayan işçilerin başarılarını onurlandıracak anıt yapımı üzerinde uzlaşmaya vardı. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon hükümeti, bütçe görüşmelerinde anıtın finansmanı konusunda uzlaştı. Anıtın bütçesi perşembe günü kabul edilecek.SPD'Lİ Eyalet Milletvekili Sevim Aydın, "Şimdiye kadar bu insanların başarıları tanınmadı. Artık onları onurlandırmanın ve başarıyı tanımanın zamanı geldi. Onlar bu ülkenin refahına katkıda bulundular ve göçün ülke çıkarına olduğunu gösterdiler" dedi. Aydın, henüz yeri ve şekli belli olmayan anıtın Kreuzberg'deki Oranien Meydanı'nda yer almasını istediğini ifade etti.Milletvekili Aydın, anıtın anlamlı olması gerektiğini de söyledi ve "Almanya'da çalışmak için anavatanlarını terk eden insanların deneyimlerini hatırlamak önemli" diye konuştu. Aydın, ilk kuşağın çocuklarını Türkiye'de büyükanne ve büyükbabalarının yanında bırakmak zorunda kaldığını, o insanların çok şeyden vazgeçtiğini, hikâyelerinin ise genellikle acı verici olduğunu dile getirdi.