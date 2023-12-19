Polis akademisini dize getirdi

Gelsenkirchen Polis Akademisi'nde öğretim görevlisi olan ve mayıs ayında X platformundan emniyet teşkilatındaki ırkçı polisleri eleştirdiği için kovulan Bahar Aslan, ikinci kez hukuk mücadelesini kazandı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesi, Aslan'ın görevden uzaklaştırılmasını hukuka aykırı buldu. İdare Mahkemesi de Aslan'ı haklı görmüştü.Akademinin itirazı üzerine görülen davada, Aslan'ın paylaşımından görevini yerine getirme uygunluğu hakkında sonuç çıkarmanın yasal gerekçelerle sakıncalı olmadığına hükmedildi. Aslan paylaşımında, "Ben ya da arkadaşlarım, polis tarafından durdurulduğumuzda çarpıntı yaşıyoruz. Çünkü güvenlik makamları içindeki kahverengi pislikler bizi korkutuyor" demişti.