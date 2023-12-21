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Giriş Tarihi: 21.12.2023

‘Hak ettiği cezayı aldı’

Fatih YILMAZ
‘Hak ettiği cezayı aldı’

İki mesai arkadaşını öldüren Murat D., ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi. Kurban eşleri, “Hak ettiği cezayı aldı, ama içimizdeki ateş sönmüyor” dedi

ADALET YERİNİ BULDU
MERCEDES'İN Sindelfingen fabrikasında 11 Mayıs'ta mesai arkadaşları Ayhan Balki (45) ve Özkan Karagözlü'ye (44) kurşun yağdırarak öldüren Murat D.'nin davası sonuçlandı. Stuttgart Bölge Mahkemesi, sanığı kasıtlı adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Avukat Fatih Zingal, "Verilebilecek en ağır ceza verildi. Adalet yerini buldu" dedi.

ACIYI BİR NEBZE DİNDİRDİ
KURBAN eşleri Meral Balki ve Selma Karagözlü, "Dava süreci bitti, katil hak ettiği cezayı aldı. Ağırlaştırılmış müebbet alması ve içeriden çıkamayacak olması acımızı bir nebze de olsa dindirdi, ancak içimizdeki ateşi söndürmedi" diye konuştu. AK Parti karşıtı katil, fabrikaya silahla gitmiş, mesai başlangıcında AK Partili Balki ve Karagözlü'ye 8 kurşun sıkıp öldürmüştü.
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‘Hak ettiği cezayı aldı’
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