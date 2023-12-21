MERCEDES'İN Sindelfingen fabrikasında 11 Mayıs'ta mesai arkadaşları Ayhan Balki (45) ve Özkan Karagözlü'ye (44) kurşun yağdırarak öldüren Murat D.'nin davası sonuçlandı. Stuttgart Bölge Mahkemesi, sanığı kasıtlı adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Avukat Fatih Zingal, "Verilebilecek en ağır ceza verildi. Adalet yerini buldu" dedi.KURBAN eşleri Meral Balki ve Selma Karagözlü, "Dava süreci bitti, katil hak ettiği cezayı aldı. Ağırlaştırılmış müebbet alması ve içeriden çıkamayacak olması acımızı bir nebze de olsa dindirdi, ancak içimizdeki ateşi söndürmedi" diye konuştu. AK Parti karşıtı katil, fabrikaya silahla gitmiş, mesai başlangıcında AK Partili Balki ve Karagözlü'ye 8 kurşun sıkıp öldürmüştü.