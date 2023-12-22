207 bin çocuk korumaya alındı

Federal İstatistik Dairesi, geçen yıl ailelerinden alınıp yuva veya koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk ve gençlere ilişkin verileri paylaştı. Daire, yüzde 80'i reşit olmayan grubun 121 bininin yurtlara, 86 bininin koruyucu aile yanına yerleştirildiğini aktardı. Koruma altına alınanların yüzde 54'ünün erkek çocukları olduğu belirtildi.Koruyucu aile yanında kalma süresi ortalama dört yıldan uzun (50 ay), yurtta kalışlar ise iki yıldan kısa (21 ay) oldu. Koruma altına alınma nedeninin başında yeterince bakılmadığının düşünülmesi yer aldı. İhmal, fiziksel istismar, psikolojik istismar veya cinsel şiddet de koruma altına alınma gerekçeleri olarak sıralandı.