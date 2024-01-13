133 kadın şiddet kurbanı oldu

Birleşmiş Milletler'in (BM) raporuna göre Almanya'da saatte 14 kadın şiddete maruz kalıyor. Almanya'da kadınlara dönük şiddetin arttığına dikkat çekilen rapor, ülkede 2022 yılında toplam 133 kadının şiddet sonucunda eşi veya eski eşi tarafından öldürüldüğünü ortaya koydu.Federal Kriminal Dairesi'nin raporuna göre hemen her gün bir kadın eşi veya eski eşi tarafından şiddet görüyor. Her gün bir kadının öldürülme kastı ile yaralandığı kaydedildi. Ülkede geçen yıl bir önceki yıla göre kadına karşı şiddet olayları yüzde 9 arttı.