Test eden Alman hayran kalıyor

Mannheim kentinde yaşayan iş insanı Hüseyin Oral, yıllardır Doğan marka araçla Türkiye'den Almanya'ya gelmenin hayalini kurdu, bu hayalini yerli ve milli otomobilimiz TOGG ile gerçekleştirdi. İki ay önce satın aldığı TOGG ile binlerce kilometre yol kat ederek Almanya'ya gelen Oral, TOGG'u Almanlara test ettirdi. Test sürüşü yapan Sandra Diaz, "Sürüşü gerçekten çok rahat.Çoğunluğu VW olmak üzere birçok Alman otomobili kullandım ama TOGG çok keyifli" dedi. Steffan Skwirba ise "Sürüşü çok güzel, iç dizaynı, dış tasarımı harika. Hayran olmamak elde değil. Türkiye'yi tebrik ediyorum" diye konuştu.