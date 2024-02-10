Ölümler de tek taraflı

Filistinli sivillerin İsrail tarafından katledilmesine tepkisiz kalmayan ünlü komedyen, linç kampanyasına rağmen dik durdu. Komedyen Kaya Yanar İsrail lobisi ve Alman basınının "Tamamen İsrail karşıtı bir video. Tamamen tek taraflı" iddialarına, "7 Ekim'den bu yana da bayağı bir tek taraflı ölünüyor, değil mi?" diyerek cevap verdi.Basın, Yanar'ın İsrail'i yalan söylemekle itham ettiğini ve Filistin halkını genel olarak kurban gibi göstermeye çalıştığını yazarak, skandala imza attı. İsrail'in Filistin'de soykırıma başlamasından bu yana ortaya attığı yüzlerce yalanı görmezden gelen basın, İsrail'i savunmak adına Kaya Yanar'ı İsrail karşıtı olarak göstermeyi tercih etti.Yahudi gazetesi "Jüdische Allgemeine" Yanar'ın söylemlerinin antisemitizm olduğunu belirtirken, "İsrail'e dönük eleştiri mizah olarak lanse ediliyor" dedi. Hayatında hiç Yahudilerle ilgili mizah yapmadığını söyleyen Yanar eleştirilere, "Gazze savaşının haklı gösterilmeye çalışılmasına karşı bir cevap hakkıdır yaptığım" cevabını verdi.