Dört yıldır tehdit ediyor

HESSEN Eyaleti'nde bulunan Hanau'da 19 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen saldırıdan sonra aileleri defalarca tehdit eden Hans Gerd Rathjen (75) bir türlü durmuyor. Tehdit ve hakaretten hakim önüne çıkan, kurban ailelerine yaklaşmama cezası alan Rathjen, Serpil Unvar'ı bıktırdı.ALMAN basınına konuşan Unvar, "Şimdi de benden 3 bin 376 euro 'tazminat' istiyor. Evinin duvarlarına yapıştırılan çıkartmalardan beri sorumlu tutuyor. Ölümümden sonra bile geçerli olacak bir temlikten söz etmesi, beni endişelendirdi" dedi. Rathjen, Unvar'ı yıllardır tehdit ediyor. Cengiz PARLAYAN