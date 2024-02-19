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Giriş Tarihi: 19.2.2024

En fazla Türk NRW’de yaşıyor

Cengiz PARLAYAN
En fazla Türk NRW’de yaşıyor

Yurtdışında en çok Türk’ün yaşadığı Almanya’da en yoğun nüfusun Kuzey Ren Vestfalya’da bulunduğu açıklandı. Buna göre eyalette 485 bin 535 Türk vatandaşı yaşıyor

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) İstatistik Dairesi'nin yaptığı açıklamada, bunların 467 bin 85'inin 18 yaş ve üstü olduğu bildirildi. Almanya genelinde 1.5 milyon Türk vatandaşının neredeyse üçte birinin bu eyalette yaşadığı açıklandı. Ülkede Türk kökenli olup da Alman vatandaşlığından ötürü istatistiğe girmeyen 1.5 milyon Türk daha yaşıyor. Eyalette en çok Türk'ün yaşadığı şehir ise 52 bin 260 kişi ile Köln oldu. Sadece Alman vatandaşlığına sahip Türklerle birlikte eyalette Türk kökenli toplam nüfus ise 1 milyonun üzerinde.
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En fazla Türk NRW’de yaşıyor
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