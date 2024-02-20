İçimizdeki ateş hâlâ sönmedi

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 günü ırkçı terör saldırısına kurban giden dördü Türk, 9 genç dün mezarları başında gerçekleşen törenle anıldı. Geçtiğimiz yıllara kıyasla bu yıl törende konuşma yapılmadı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, aşırı sağcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı, antisemitizm gibi çok tehlikeli fikir akımlarının önlenmesi gereğine dikkat çekti.SABAH'ın sorularını yanıtlayan Şen, "Irkçılık bir toplumda biriktiği, arttığı zaman bu konudaki görüşler, iddialar, komplo teorileri de artıyor ve belli noktalardan patlıyor. Bu patlamalardan biri Hanau idi, diğeri NSU cinayetleriydi. Tehlikeli fikir akımlarının engellenmesi lazım. Çünkü bunlar ne kadar güçlenirse, kendilerini ne kadar rahat hissederlerse, katliamlara yönelebilecek hasta zihinli insanlar ortaya çıkabiliyor" dedi.Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, "Ailelerin acısı hâlâ derinliğini koruyor. Bunun birtakım sebepleri var. Aileler hem yakınlarının yasını tutuyor, hem de kayıplarını niye kaybettiklerinin bir açıklamasının hala tam olarak kendilerine yapılamadığını söylüyor. Ailelerin feryadına kulak verilmesi gerekiyor. Somut sonuç bekliyorlar. Saldırıya ilişkin ailelerde ve kamuoyunda beklenen aydınlanma gerçekleşmedi" diye konuştu.Bu yılki anma töreninde konuşma yapılmaması kararının alınmasına aileler tepki gösterdi. Acıları tazelenen aileler, " Yasımız 4 yıldır sürüyor. İçimizdeki ateş sönmüyor. Törende de konuşma yapmamızın engellenmesine anlam veremedik. Saldırıda aydınlatılmayan pek çok nokta var. Sorumlular, katilin çevresindekiler hesap vermedi. Biz bunu NSU cinayetlerinde de gördük" dedi.Törene katılan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, SABAH'ın ailelerden gelen şikayetlerle ilgili sorusuna verdiği yanıtta, "Ailelerle iletişim halinde kalacağız" dedi.İçişleri Bakanı Nancy Faeser, SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel'in, "Törenden önce bazı aileler, kendileriyle yakından ilgilenilmediğini belirterek, bazı şikayetleri dile getirdi. Ailelerin bu rahatsızlığını ve olası yanlış anlaşılmaları gidermek için ne yapacaksınız?" sorusunu cevapladı. Faeser, "Sürekli değişim önemli ve doğru" diyerek, şöyle konuştu:"Aileleri bizzat Berlin'e davet eden Başbakan Olaf Scholz olmuştu. Ben de bu görüşmede hazır bulundum. Bu nedenle ailelerle daimi iletişim bizim için çok önemli." Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky de, "Ailelerle grup olarak veya tek tek sürekli temas halindeyiz. Tabii ki yine ailelerle görüşeceğiz ve aramızda konuşacağız" şeklinde konuştu. HANAU