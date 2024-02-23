80 hastane iflasın eşiğinde

Almanya'da 2022 yılından bu yana 46 hastane iflas başvurusunda bulundu. Alman Hastaneler Birliği (DKG) Başkanı Gerald Gass, "Bu yıl başvuru sayısı altı oldu. Birçok hastanede enflasyondan kaynaklı olarak işler iyiye gitmiyor. Klinikler, Federal Hükümet'ten hızlı bir şekilde enflasyon yardımı almazsa tahminlerimize göre bu yıl 80 klinik iflas edebilir" diye konuştu.İKİ yıldır neredeyse tüm kliniklerin zarar ettiğini söyleyen Gass, "Enerji yardımına rağmen bugüne kadar 8,5 milyar euroluk bir açık oluştu. Her ay ülke genelinde buna 500 milyon euroluk ek açık ekleniyor. Mart ayından itibaren her ay kasada 700 milyon euro kayıp olacak. Çünkü personel maaşı zamlanacak. Klinikler artık rezervlerini tüketti" dedi.