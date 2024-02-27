Berlinale’ye Filistin damgası

Film Festivali'ne (Berlinale) ödül töreninde yaşananlar damga vurdu. İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan 'Başka Ülke Yok' (No Other Land) adlı film, "en iyi belgesel" ödülünü kazandı. Ödül töreni öncesi jüri üyeleri ile çok sayıda sanatçının "Ateşkes şimdi" yazısı taşıması, ardından yapılan konuşmalar büyük yankı uyandırdı.Ödül alan belgesel filminin yardımcı yönetmeni Basel Adra, Almanya'ya İsrail ve Gazze'ye yönelik politikasını değiştirme çağrısında bulundu. Adra, "Ödülü kutluyorum ama benim için kutlama yapmak çok zor. Gazze'de on binlerce insan İsrail tarafından katlediliyor. Almanya'dan tek bir şey istiyorum, BM'nin çağrılarına saygı göstermeleri ve İsrail'e silah göndermeyi durdurmaları" şeklinde konuştu.Filmin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise "Hep beraber ateşkes, siyasi çözüm ve işgalin sona erdirilmesi için çağrıda bulunmamız gerekiyor" dedi. Bu sözler alkış aldı. Altın Ayı'ya uzanan Fransız yönetmen Mati Diop da, Filistin'in yanında olduğunu belirterek İsrail'in tutumunu kınadı. Öte yandan festivalin X hesabı hacklendi. Sayfaya, "Nehirden denize Özgür Filistin" yazıldı.KONUŞMALAR sırasında salonda bulunan Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner (CDU) etkinliği sert dille eleştirdi ve "Dün Berlinale'de yaşananlar kabul edilemez. Berlin'de antisemitizme yer yoktur ve bu sanat dünyası için de geçerlidir" dedi. Bild'in konuşmaları alkışladığı eleştirisinde bulunduğu Wegner, X platformundan, yeni Berlinale yönetiminden bu tür olayların bir daha yaşanmasını engellemesini beklediğini de yazdı