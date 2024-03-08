‘Ekonomimiz felç oldu’

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), bu yıl için öngördüğü yüzde 0,9 büyüme beklentisini 0,2'ye düşürdü. İfo, ekonominin felç olduğunu belirtip, şirketler ve halk arasındaki ruh halini 'Kötü ve belirsizlik yüksek' diye tanımladı. Ifo'ya göre, Almanya, Avrupa ülkelerinin gerisinde kalıyor.IFO Ekonomi Uzmanı Timo Wollmershaeuser, tüketicinin kısıtlaması, yüksek faiz oranları, fiyat artışları, hükümetin kemer sıkma önlemleri, zayıf küresel ekonominin şu anda Alman ekonomisini zayıflattığını söyledi. Öte yandan Ifo raporunda, "Belirsizlik, Federal Hükümet'in ekonomi politikası rotasıyla bağlantılı" değerlendirmesi yaptı.