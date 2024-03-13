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Giriş Tarihi: 13.3.2024

Neo-Nazileri meclise soktular

Fatih YILMAZ
Neo-Nazileri meclise soktular

Irkçı parti AfD’nin Federal Meclis’te aralarında Neo- Nazilerin de olduğu aşırı sağcı çevreden 100’den fazla kişiyi istihdam ettiği ortaya çıktı

ARALARINDA LİDERLER VAR
AfD'nin parlamento grubundaki mevcut çalışan listelerine ulaşan ve bu isimleri inceleyen Bayerischer Rundfunk (BR), söz konusu isimler arasında Neo-Nazilerin olduğunu yazdı. Araştırmaya göre, AfD Meclis Grubu ve milletvekili çalışanları arasında, anayasanın korunmasına yönelik raporlarda adı geçen kişilerle, takipteki örgütlerde liderlik pozisyonlarında bulunanlar da yer alıyor.

ÖRGÜTLERDE AKTİFLER
AFD için çalışan personelin, Chemnitz, Dortmund, Dresden, Magdeburg ve Zwickau'daki Neo-Nazi yürüyüşlerine katıldıkları belirlendi. Öte yandan AfD milletvekillerinin yarısından fazlası, Federal Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağ olarak sınıflandırılan örgütlerde aktif olan kişileri istihdam ediyor. Bu çalışanlar için yılda 30 milyon euro ödeme yapılıyor.
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Neo-Nazileri meclise soktular
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