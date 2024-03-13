Neo-Nazileri meclise soktular

AfD'ninparlamento grubundaki mevcut çalışan listelerine ulaşan ve bu isimleri inceleyen Bayerischer Rundfunk (BR), söz konusu isimler arasında Neo-Nazilerin olduğunu yazdı. Araştırmaya göre, AfD Meclis Grubu ve milletvekili çalışanları arasında, anayasanın korunmasına yönelik raporlarda adı geçen kişilerle, takipteki örgütlerde liderlik pozisyonlarında bulunanlar da yer alıyor.için çalışan personelin, Chemnitz, Dortmund, Dresden, Magdeburg ve Zwickau'daki Neo-Nazi yürüyüşlerine katıldıkları belirlendi. Öte yandan AfD milletvekillerinin yarısından fazlası, Federal Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağ olarak sınıflandırılan örgütlerde aktif olan kişileri istihdam ediyor. Bu çalışanlar için yılda 30 milyon euro ödeme yapılıyor.