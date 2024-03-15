Başbakanlıktan vazgeçti

Seçiminüzerinden 114 gün geçmesine rağmen Hollanda'da hükümet kurulamadı. 22 Kasım günü sandıktan birinci çıkan ve başbakan olma hayali kuran Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, başbakanlık talebinden vazgeçtiğini duyurdu. Wilders, tüm partilerin desteğiyle başbakan olabileceğini belirtti ve "Şu an bu mümkün değil" dedi.Aşırı sağcı lider, koalisyon kurulmasını engellememek için başbakanlıktan vazgeçtiğini dile getirdi. Wilders, "Ben yine de başbakan olacağım. Hem de daha fazla destekle. Yarın değilse bile, yarından sonraki gün. Çünkü milyonlarca Hollandalının sesi duyulacak" şeklinde konuştu. Şimdi yeni başbakanın kim olacağı merak ediliyor. AMSTERDAM