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Giriş Tarihi: 23.3.2024

Sıla yolu’nun çilesi katlanacak

Sıla yolu’nun çilesi katlanacak

Bulgaristan ve Romanya, 31 Mart‘tan itibaren AB’de serbest dolaşıma dahil oluyor. Bu nedenle Türkiye’den Bulgaristan’a girişte daha sıkı denetim olacak

Otomobilleriyle Türkiye'ye gidecek olan Avrupalı Türkler, bu yaz dönüş yolculuğunda Bulgaristan sınır kapılarında daha uzun süre beklemek zorunda kalacak. Bulgaristan ve Romanya'nın 31 Mart'tan itibaren AB içinde serbest dolaşım imkânı sağlayan Schengen bölgesine kısmen katılması dolayısıyla gümrük kapılarında araç aramaları daha sıkı yapılacak. Bu durum dönüşlerin yoğunlaştığı günlerde araç kuyruklarını uzatacak. Bulgaristan zaten yoğunluğu kaldıramadığı için kuyruklar uzuyordu. Artık dönüş yolculukları çileye dönecek. FRANKFURT
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Sıla yolu’nun çilesi katlanacak
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