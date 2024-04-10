Fikir özgürlüğü resmen hikâye

Ülkeninen büyük iki televizyonu olan ARD ve ZDF'in çalışanları, daha fazla fikir özgürlüğü istediği gibi, fikir çeşitliliğine de saygı gösterilmesini talep etti. Editör, sunucu, program yapımcıları, teknisyen, kameraman ve yönetmenlerden oluşan 100 çalışan ayrıca, kamu televizyonlarında köklü reform çağrısında bulundu. Manifestoyu imzalayan 33 kişi ise tamamen anonim kalmayı tercih etti.Bukişilerin, yaptırım korkusuyla isimlerini sadece avukata bildirdiği öğrenildi. Mektupta muhalif görüşlere sahip azınlıkların susturulduğu, iki kanalın da taraflı yayıncılık yaptığı belirtildi. Siyaset, ekonomi ve lobi gruplarının bağımsız kaliteli gazeteciliği etkilediğine dikkat çekildi ve "Siyaset ve ekonomi arasındaki çıkar ilişkileri günlük haberlerde konu edilmiyor" ifadesi kullanıldı.Manifestoda, "Fikir koridoru çok daraldı. Ana akımın dışına çıkıldığında örneğin ya komplo teorisyeni ya da Putin'e anlayış gösteren biri olarak damgalanıyorsunuz. İnsanlar susturuluyor, bezdiriliyor" denildi. Televizyonların yayınlarıyla ilgili 50'den fazla yorum yaptıklarını belirten gazeteciler, "Korkudan bunların hepsini anonim yapmak zorunda kaldık" dedi ve bağımsız gazetecilik yapılmasını istedi