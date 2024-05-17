Büfede korkunç patlama: 3 ölü

Patlama gece saat 02.25'te meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen İranlıya ait büfedeki patlama sonrası binada yangın çıktı. Üç kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı yangında çok sayıda apartman sakini itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı. Afgan vatandaşına ait 6 katlı apartmanı saran yangın öncesi meydana gelen patlama, binanın karşısında park halindeki araçların da alev almasına neden oldu. Yaralananlar arasında taksici İsmail Kızıltan ve ailesi ile 18 yaşındaki Ada adlı gencin de bulunduğu belirtildi.