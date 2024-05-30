NSU dosyaları koruma altında

Sekizi Türk, 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar ve banka soygunları gerçekleştiren ırkçı Neo- Nazi NSU terör örgütüne yönelik dosyalar koruma altına alınıyor. Thüringen Eyaleti, 'Sel sularına kapıldı', 'İmha edilecek dosyalarla arşivlenecekler karıştı' bahaneleriyle ortadan kaldırılan dosyalar için koruma yolu buldu.Eyalet, ilk etapta meclis araştırma komisyonunun NSU belgelerini devlet arşivinde koruma kararı aldı. Dosyalar halka açılacak. Diğer eyaletlere de bu yol önerildi. Öte yandan Yeşiller, Mecklenburg Vorpommern Eyaleti'nde NSU cinayetlerinin okul kitaplarına girmesi önerisinde bulundu. FRANKFURT