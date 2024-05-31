Müslüman derneklerin çatı örgütünden Alman hükümetine çağrı: Vahşeti önlemek için harekete geç

AlmanyaMüslümanlar Koordinasyon Konseyi, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırının ardından Alman hükümetine vahşeti önlemek için acil harekete geçme çağrısında bulundu. Adalet Divanı'nın kararlarının uygulanması, çatışmaların sona erdirilmesi için çaba harcanması istendi.İsrail hava kuvvetlerinin 26 Mayıs'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa hava saldırısı düzenlediğine işaret edilip, "Bu saldırılar, ciddi savaş suçlarını teşkil ediyor ve şiddetle kınanmalı" denildi. Açıklamada, insanların sığınacak güvenli yer bulamadığı vurgulandı. BERLİNBATI Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetin de derhal sona ermesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenliği sağlanmalı. Rehineler serbest bırakılmalı, insani yardım sağlanmalı" denildi. Uzlaşma ve iki devletli çözüm hedefiyle barış sürecinin başlatılması gerektiği de kaydedildi.