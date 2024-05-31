Haberler Avrupa Haberleri Müslüman derneklerin çatı örgütünden Alman hükümetine çağrı: Vahşeti önlemek için harekete geç
Giriş Tarihi: 31.5.2024

Müslüman derneklerin çatı örgütünden Alman hükümetine çağrı: Vahşeti önlemek için harekete geç

Müslüman derneklerin çatı örgütünden Alman hükümetine çağrı: Vahşeti önlemek için harekete geç

İsrail’in kamp saldırısı, Almanya’daki Müslüman örgütlerin tepkisine yol açtı. Alman hükümetinden vahşetin önlenmesi için çalışması istendi

KARARLAR UYGULANSIN
Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırının ardından Alman hükümetine vahşeti önlemek için acil harekete geçme çağrısında bulundu. Adalet Divanı'nın kararlarının uygulanması, çatışmaların sona erdirilmesi için çaba harcanması istendi.




SAVAŞ SUÇU VURGUSU
İsrail hava kuvvetlerinin 26 Mayıs'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa hava saldırısı düzenlediğine işaret edilip, "Bu saldırılar, ciddi savaş suçlarını teşkil ediyor ve şiddetle kınanmalı" denildi. Açıklamada, insanların sığınacak güvenli yer bulamadığı vurgulandı. BERLİN

BARIŞ SÜRECİ BAŞLAMALI
BATI Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetin de derhal sona ermesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenliği sağlanmalı. Rehineler serbest bırakılmalı, insani yardım sağlanmalı" denildi. Uzlaşma ve iki devletli çözüm hedefiyle barış sürecinin başlatılması gerektiği de kaydedildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Müslüman derneklerin çatı örgütünden Alman hükümetine çağrı: Vahşeti önlemek için harekete geç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA