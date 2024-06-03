Almanya’yı sel felaketi vurdu

Pfaffenhofen an der Ilm'de sele kapılan bir itfaiyeci hayatını kaybetti. Augsburg'a bağlı Diedorf kasabasında iki baraj yıkıldı. Sular altında kalan köy ve kasabalarda binlerce insan evlerinde mahsur kaldı. Bölgeyi ziyaret eden Bavyera Başbakanı Markus Söder ve İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dedi ve acil yardım sözü verdi.İKİ eyalette de "asrın seli" olarak nitelendirilen sel felaketinde barajlar yıkıldı, nehir ve dereler taştı, onlarca köy ve kasabada yüzlerce ev sular altında kaldı. Sel felaketi yaşanan bölgelerde afet durumu ilan edilirken, binlerce kişi tahliye edildi. Schwaebisch Gmünd'de 185 yolcu taşıyan hızlı trenin iki vagonu toprak kayması sonrasında raydan çıktı.BÖLGEDE yüzlerce itfaiye eri görev yaparken, aynı zamanda çok sayıda gönüllü de mahsur kalan insanların yardımına koştu. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), ülkenin güneyini etkisi altına alan aşırı yağışların bir süre daha devam edeceği uyarısında bulundu. 15 Temmuz 2021'de yaşanan sel felaketinde, 133 insan ölmüştü.