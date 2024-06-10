NSU elebaşı 17 yıl sonra açıkladı

Almanya'da sekizi Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar ve banka soygunları gerçekleştiren NSU terör örgütü elebaşı Beate Zschaepe, Federal Kriminal Daire'ye (BKA) örgütün içyapısıyla ilgili yeni detaylar verdi. Zschaepe, örgüt elebaşlarından Uwe Mundlos'un İsviçre'de bir sevgilisi olduğundan ve sıkça onun yanına gittiğinden söz etti, polis cinayetinin nedenini anlattı.BKA'nın geçen yıl Ağustos ve Ekim aylarında beş sorgulamada bu detayları aldığı aktarıldı. Zschaepe, ifadelerinde Mundlos'un sık sık İsviçre'deki sevgilisinin yanına gittiğini anlattı. Kadının sadece ön ismini veren Zchaepe'nin ifadesi doğrultusunda 39 yaşındaki Neo-Nazi sahnesinde aktif, 'Blood and Honour' ve 'Combat 18' adlı ırkçı örgütlerle bağı olan bir kadına ulaşıldı.Kadının Zürih Kantonu'ndaki evine baskın düzenlenirken, ilişkiyi inkâr ettiği belirtildi. Söz konusu kadının NSU'nun tüm eylemlerinden haberdar olabileceği ve örgüte destek sağlama ihtimalinden hareket ediliyor. Daha önce de Jan W. adlı ırkçının Mundlos ile İsviçre'ye gittiği, Jan W.'nin örgüte silah temin ettiği gündeme gelmişti. Söz konusu kadın, örgütün İsviçre bağı açısından oldukça önem kazandı.ZSCHAEPE, ifadesinde NSU'nun büyük miktarda baruta sahip olduğu bilgisini de verirken, saklanma yerlerini değiştirdiklerinde patlayıcı maddeyi yanlarında götürdüklerini anlattı. Barutun giderek azaldığını fark ettiğini söyleyen Zschaepe, Böhnhardt ve Mundlos'un muhtemelen barutu kullandıklarını anlattı. Teröristler, Köln ve Nürnberg'de bombalı saldırı gerçekleştirmişti. Bu ifade bilinmeyen başka saldırı olabileceğini gündeme taşıdı.SORGUDA Zschaepe, Heilbronn'da polis memuru Michele Kiesewetter'in (22) öldürülmesiyle ilgili motivasyon ve olay akışı hakkında da bilgiler verdi. Buna göre, Kiesewetter ve meslektaşı Martin A.'ya yapılan saldırı, tamamen silah temini amacını taşıdı. Böhnhardt ve Mundlos, polis silahlarına ulaşmak için cinayeti işledi. Zschaepe'ye göre, Mundlos Martin A.'yı, Böhnhardt ise Kiesewetter'i vurdu. Böhnhardt daha sonra olay yerinde bir duvara "NSU" yazdı.Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Başbakanı Hendrik Wüst, NSU'nun Köln'deki bombalı saldırısında mağdur olanlardan özür diledi. Wüst, "İnsanları korumak devletin en öncelikli görevidir ve bu görev Keup Caddesi'nde yerine getirilememiştir. Devlet, insanları ne fiziksel ve ruhsal zararlardan ne de yanlış suçlamalardan koruyamamıştır. Uzun süre inanılmayan ve mağdur olmalarına rağmen yanlış bir şekilde soruşturmaların hedefi olan herkesten özür diliyorum" dedi. Saldırıyla ilgili yazı kaleme alan Wüst, NRW olarak geçmişteki hatalardan ders, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için de önlemler aldıklarını belirtti.