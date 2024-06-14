Türk esnaf şampiyonaya hazır

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası bugün start alıyor. 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek şampiyonayı Türk esnaf da dört gözle bekliyor. Kafe ve restoran sahibi esnaf, turnuva için özel hazırlıklar yaptı. Dev ekranlar kuruldu, yüklü siparişler verildi.Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçları için bayraklarla süslemeler yapıldı. Esnaf, "Kalbimiz ay yıldızlı milli takım için atacak. En büyük dileğimiz kendini deplasmanda hissetmeyecek olan milli futbolcularımızın galibiyet serisi yakalayıp turnuvayı şampiyon olarak tamamlaması" diye konuştu.DÖNER restoranı işleten Bilal Özberk, şampiyona boyunca yenebilecek en güzel yemeğin döner olduğunu belirterek, "Dönerimizin tadını bilmeyen yok. Her ülkede severek tüketiliyor. Bir aylık sürede dönercilerimizin satış grafiği yükselecek. Ek siparişlerimizi verdik ve maçları bekliyoruz" dedi.BALIK restoranı işleten Mustafa Olutürk, futbolseverlere bol bol hamsi tava yedireceklerini belirtti. Olutürk, "Turnuva boyunca futbolseverler Türk mutfağını tanıyacak" diye konuştu. Çiğköfteci Tuncay Yürümez, talebi karşılamak için depoyu doldurduk" şeklinde hazırlıklarını anlattı.