Şarkı gibi dile doladılar

Almanya'nın Sylt adasında bir grup ırkçının hit bir şarkının sözlerini değiştirip eğlenirken söylediği 'Almanya Almanlarındır. Yabancılar dışarı' sözleri, her yerde çekinmeden söylenmeye başlandı. Saarland Eyaleti'ne bağlı St. Wendel'de bir grup ırkçı, restoranda herkesin önünde Hitler selamı verdi, bu sözleri söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin önünde de aynı eylem tekrarlandı.Warnemünde'de 15 yaşındaki bir kız aynı sloganı attı. Polisler kızın kimliğini tespit etmeye çalışırken, 26 yaşındaki bir adam Hitler selamı verdi, 'Heil Hitler' diye bağırdı. Bremen'de halkın birlikte maç izlediği bir etkinlikte, üç ırkçı aynı sloganı attı. İki parmağıyla Hitler bıyığını da taklit eden ırkçıların kimlikleri tespit edildi. Berlin'de ise Almanya'nın maçı sonrası bir grubun dilinde de ırkçı slogan vardı. FRANKFURT