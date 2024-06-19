Ağzı süt kokan bebeğimi aldılar

Bavyera Eyaleti'ne bağlı Unterneukirchen kasabasında yaşayan Sena Nur ve Yusuf Yılmaz çiftinin üç aylık bebekleri Ensar, şiddet gördüğü iddiasıyla gençlik dairesi tarafından ellerinden alındı. Yaşadıkları şoku ve üzüntüyü anlatan Yılmaz çifti, "Çocuğumuz çok ağlayınca doktora götürdük. Vücudunda kırıklar olduğu söylenince şoke olduk. Aylardır yavrumuzu göremiyoruz" diye konuştu.Bebeklerinin 15 Kasım 2023 günü dünyaya geldiğini ifade eden Sena Nur Yılmaz, "Eşimin 25 Şubat'ta Köln'de iş görüşmesi vardı. Bu kente gittik. Bebeğimizin sürekli ağlaması üzerine çocuk kliniğine götürdük. Doktor, bebeğin bacak, kol ve kafatasında kırıklar tespit edildiğini söyledi. Sebebini bilmediğimizi söyleyince 10 gün sonra bebeği bize göndereceklerini söylediler" dedi.Devreye gençlik dairesinin girdiğini dile getiren anne sözlerini, "Çocuğumuza şiddet uyguladığımızı iddia ederek elimizden aldılar. Ensar'ı doğduğu tarihten sonra her hafta düzenli olarak doktor kontrolüne götürdük. Ensar ilk çocuğumuz. Ona gözümüz gibi bakıyorduk. Bazı kırıklar kaynamış. Biz fark etmedik, muayenede doktor da mı fark etmedi. Ağzı süt kokan çocuğumu benden ayırdılar" diye sürdürdü.Mahkemenin 10Nisan günü bebeklerinin velayetini gençlik dairesine verdiğini söyleyen Yılmaz çifti, "Mahkeme bebeğimizi haftada iki kez bir saat görme hakkı verdi. Bu karara rağmen üç aydır göremiyoruz. Bebeğimiz hâlâ anne sütüne muhtaç. Bize bu sürede sadece iki fotoğrafını gönderdiler. Onun ağlamasına bile dayanamazken başımıza bunlar geldi" dedi.