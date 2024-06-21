AfD’de oy patlaması

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüksek oy oranı yakalayan göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), kamuoyu yoklamalarında da ikinci parti çıktı. AfD, bir ay önce yüzde 14 olan oy oranını yüzde 19'a yükseltti. AfD, yakaladığı bu oy oranıyla Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) ardından en güçlü parti konumuna yerleşti.İktidar partilerinin oy kaybı ise sürüyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon ortakları, yüzde 31 oy oranına ulaşan CDU/CSU'nun gerisinde kaldı. Anketten SPD'ye yüzde 14, Yeşiller'e yüzde 11, FDP'ye ise yüzde 5 oy çıktı. Sahra Wagenknecht'in partisi BSW ise yüzde 8 oya ulaştı.