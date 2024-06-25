‘İstasyonun adı Çalhanoğlu olsun’

Alman Demiryolları İşletmesi (Deutsche Bahn), Avrupa Futbol Şampiyonası dolayısıyla Alman milli takım oyuncularının doğup büyüdükleri şehirlerde tren istasyonlarına isimlerini astı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Milletvekili İsabel Cademartori, Alman milli takımında oynamasa da Mannheim doğumlu olan A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu isminin de tren istasyonuna asılmasını önerdi. Cademartori, "Mannheimlı olup dünyanın farklı ülkelerinde futbol oynayan tüm oyuncularla gurur duyuyorum" dedi. Teklife sosyal medyada binlerce kullanıcı da destek verdi.